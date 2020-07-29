Португалия

Португальский специалист возвращается в родной клуб.

Уроженец Браги Карлуш Карвальял возглавил местный Спортинг, более известный как просто Брага, сообщает A Bola.

Специалист заключил двухлетний контракт с "канонирами", рассчитанный до лета 2022 года.

Брагу по ходу этого сезона тренировали четыре разных специалиста, но она все равно заняла третье место в турнирной таблице и теперь сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Карлуш Карвальял в сезоне-2019/20 работал с Риу Аве, который занял высокое по своим меркам пятое место.

Ранее специалиста связывали с бразильским проектом Red Bull — Брагантино.