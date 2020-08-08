Португалия

"Орлы" договорились с уругвайским форвардом.

Бывший нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может в ближайшее время стать игроком Бенфики, сообщает портал Foot Mercato.

Португальский клуб согласовал детали сотрудничества с форвардом и должен подписать его в ближайшее время. Предполагается, что уругваец заключит трехлетний контракт с "орлами", а его зарплата составит около девяти миллионов евро в год.

В подписании 33-летнего игрока также были заинтересованы Лидс и Бавария.

Ранее сообщалось, что Бенфика хочет арендовать полузащитника Милана Алена Халиловича.