"Орлы" договорились с уругвайским форвардом.
Эдинсон Кавани, Getty Images
08 августа 2020, 23:26
Бывший нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может в ближайшее время стать игроком Бенфики, сообщает портал Foot Mercato.
Португальский клуб согласовал детали сотрудничества с форвардом и должен подписать его в ближайшее время. Предполагается, что уругваец заключит трехлетний контракт с "орлами", а его зарплата составит около девяти миллионов евро в год.
В подписании 33-летнего игрока также были заинтересованы Лидс и Бавария.
Ранее сообщалось, что Бенфика хочет арендовать полузащитника Милана Алена Халиловича.