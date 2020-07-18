Португалия

Португалец постарается помочь клубу отвоевать чемпионство в следующем сезоне.

Жорже Жезуш спустя пять лет вернулся в Бенфику на должность главного тненера клуба, сообщил официальный сайт "орлов".

Детали контракта официально не разглашаются, но СМИ писали, что это будет трехлетнее соглашение с зарплатой в 3 млн евро за сезон.

В свой предыдущий период в Бенфике, с 2009 по 2015 год, Жорже Жезуш выиграл с "орлами" три чемпионата Португалии, а также дважды сыграл в финале Лиги Европы, однако команда проиграла Севилье и Челси.

Бенфика лидировала в чемпионате Португалии по ходу нынешнего сезона, но затем в клубе начались проблемы и в итоге чемпионом страны досрочно стал Порту.

До Бенфики Жезуш работал с Фламенго. Несмотря на первоначальный скепсис бразильцев, он выиграл с клубом пять турниров, среди которых – чемпионат Бразилии и Копа Либертадорес. За 13 месяцев с Жезушем во главе Фламенго проиграл только три матча.