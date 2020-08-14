Португалия

Опытный защитник продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Ян Вертонген перебрался в Бенфику, сообщил официальный сайт португальской команды.

33-летний футболист заключил соглашение на три сезона – до лета 2023 года.

С сезона-2012/13 бельгийский центрбек, способный сыграть также слева в защите, выступал за Тоттенхэм. До этого Ян был игроком амстердамского Аякса.

В сезоне-2019/20 в АПЛ Вертонген провел 23 игры: на его счету один гол и одна результативная передача.