Опытный защитник продолжит карьеру в чемпионате Португалии.
Ян Вертонген, ФК Бенфика
14 августа 2020, 20:28
Ян Вертонген перебрался в Бенфику, сообщил официальный сайт португальской команды.
33-летний футболист заключил соглашение на три сезона – до лета 2023 года.
С сезона-2012/13 бельгийский центрбек, способный сыграть также слева в защите, выступал за Тоттенхэм. До этого Ян был игроком амстердамского Аякса.
В сезоне-2019/20 в АПЛ Вертонген провел 23 игры: на его счету один гол и одна результативная передача.