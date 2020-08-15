Португалия

Защитник снова будет выступать в чемпионате Португалии.

Виторину Антунеш будет выступать за лиссабонский Спортинг, сообщил официальный сайт клуба.

33-летний футболист заключил соглашение на два сезона. Он вернулся в Португалию спустя семь с половиной лет, выступая в Украине и Испании.

"Я рад вернуться в Португалию, представлять такой клуб как Спортинг. Это огромное доверие к моей персоне", — сказал Антунеш.

Напомним, что Виторину находился в киевском Динамо с 2015 по 2018-й год.