Португалия

Похоже, уругваец намекнул, где продолжит карьеру.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани, чей контракт завершается в конце сезона, рассказал, где может продолжить карьеру.

"Были встречи с Бенфикой и другими клубами. Но пока ничего не определено, поэтому я не могу сказать, что есть достигнутое соглашение. Когда все будет подтверждено с командой, все станет известно".

"Бенфика? Как может меня не привлекать эта команда? И если у меня будет возможность там сыграть, я буду в восторге", — цитирует Кавани Goal.

Ранее интерес к уругвайскому футболисту подтвердил главный тренер Бенфики Жорже Жезуш.