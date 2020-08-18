Португальский клуб хочет заполучить опытного защитника.
Бруну Алвеш, Getty Images
18 августа 2020, 11:25
Защитник Пармы Бруну Алвеш попал в сферу интересов Боавишты, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Португальский клуб хочет укрепить линию обороны и заинтересован в подписании опытного центрбека. Представители "шахматных" уже сообщили руководству Пармы об интересе к 38-летнему игроку.
Действующий контракт Бруну Алвеша с клубом рассчитан до июня 2021 года.
В минувшем сезоне защитник провел 34 поединка в футболке "крестоносцев".
Ранее сообщалось, что Парма заинтересована в подписании защитника Ромы Жуана Жезуса.