Защитник Пармы Бруну Алвеш попал в сферу интересов Боавишты, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Португальский клуб хочет укрепить линию обороны и заинтересован в подписании опытного центрбека. Представители "шахматных" уже сообщили руководству Пармы об интересе к 38-летнему игроку.

Действующий контракт Бруну Алвеша с клубом рассчитан до июня 2021 года.

В минувшем сезоне защитник провел 34 поединка в футболке "крестоносцев".

Ранее сообщалось, что Парма заинтересована в подписании защитника Ромы Жуана Жезуса.