Италия

"Крестоносцы" хотят заполучить бразильского центрбека.

Защитник Ромы Жуан Жезус попал в сферу интересов Пармы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Крестоносцы" хотят укрепить линию обороны летом и попытаются заполучить бразильского центрбека. По информации источника, руководство клуба уже начало переговоры по игроку с римлянами.

Действующий контракт Жезуса с Ромой рассчитан до июня 2021 года.

В этом сезоне 29-летний игрок провел 4 поединка в футболке "джаллоросси".

Ранее сообщалось, что Парма выкупила трех игроков, арендованных у Наполи.