Португалия

Экс-полузащитник Манчестер Сити вернулся в Португалию.

Хавбек Хави Гарсия покинул Бетис и на правах свободного агента присоединился к Боавиште, сообщил Record.

33-летний испанец уже выступал в Португалии: с 2009 по 2012 год он играл за Бенфику. После этого воспитанник Реала перешел в Манчестер Сити. Также в его карьере были Зенит и Бетис, за который он играл последних три года.

В сезоне-2019/20 Хави Гарсия провел лишь восемь поединков в Ла Лиге за "бело-зеленых", отметившись двумя желтыми карточками.

Хави – уже седьмое пополнение Боавишты в текущее межсезонье после Анхеля Гомеса, Мангаса, Амаче, Бенгуче, Нуну Сантуша и Шоу.