Экс-полузащитник Манчестер Сити вернулся в Португалию.
Хави Гарсия, Боавишта
20 августа 2020, 08:39
Хавбек Хави Гарсия покинул Бетис и на правах свободного агента присоединился к Боавиште, сообщил Record.
33-летний испанец уже выступал в Португалии: с 2009 по 2012 год он играл за Бенфику. После этого воспитанник Реала перешел в Манчестер Сити. Также в его карьере были Зенит и Бетис, за который он играл последних три года.
В сезоне-2019/20 Хави Гарсия провел лишь восемь поединков в Ла Лиге за "бело-зеленых", отметившись двумя желтыми карточками.
Хави – уже седьмое пополнение Боавишты в текущее межсезонье после Анхеля Гомеса, Мангаса, Амаче, Бенгуче, Нуну Сантуша и Шоу.