Франция

Англичанин перебрался в стан "догов" на правах свободного агента.

Лилль на официальном сайте объявил о подписании контракта с Анхелем Гомесом на правах свободного агента.

Соглашение с игроком будет действительно пять лет. Следующий сезон он проведет за Боавишту на правах аренды.

Напомним, что ранее Солскьяер называл 19-летнего футболиста "лучший юниор, который есть в Манчестер Юнайтед".