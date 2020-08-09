Франция 09 августа 2020, 16:40 Анхель Гомес подписал контракт с Лиллем Англичанин перебрался в стан "догов" на правах свободного агента. Анхель Гомес, фото Лилль 09 августа 2020, 16:40 Лилль на официальном сайте объявил о подписании контракта с Анхелем Гомесом на правах свободного агента. Соглашение с игроком будет действительно пять лет. Следующий сезон он проведет за Боавишту на правах аренды. Напомним, что ранее Солскьяер называл 19-летнего футболиста "лучший юниор, который есть в Манчестер Юнайтед". Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте