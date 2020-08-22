Португалия

Футбольный директор "орлов" не подтвердил информацию о провале переговоров.

Бенфика хочет подписать нападающего Эдинсона Кавани. Уругваец пребывает в статусе свободного агента, но "орлам" придется потратиться на зарплату игрока.

В прессе речь шла о контракте до лета 2023 года с зарплатой в 10 млн евро за сезон. Издание Record сообщило, что переговоры провалились, поскольку эта сумма неподъемна для Бенфики.

Однако журналист Бруну Андраде приводит слова футбольного директора Бенфики Руи Кошты, которые дают надежду фанатам "орлов".

"Кавани входит в число лучших нападающих мира. Бенфика сделала предложение и теперь мы ждем его ответ. Больше ничего сказать не могу", — заявил Кошта.

Этим летом "орлы" уже подписали Яна Вертонгена, Луку Вальдшмидта и Эвертона.