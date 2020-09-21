Португалия

Лиссабонский клуб решил отметить достижения звездного португальца в мировом футболе.

Спортинг Лиссабон переименовал клубную академию в честь своего бывшего игрока Криштиану Роналду, ныне защищающего цвета туринского Ювентуса. Об этом сообщает официальный сайт "зелено-белых".

В заявлении лиссабонского клуба отмечается, что таким образом они решили увековечить имя величайшего и лучшего португальского футболиста всех времен, который является их воспитанником.

Роналду присоединился к Спортингу в 1997 году, когда ему было 12 лет. Уже 14 августа 2002 года, в возрасте 17 лет, будущий обладатель Золотого мяча дебютировал за взрослую команду в матче против Интера, а в 2003 году он перешел в Манчестер Юнайтед.

В оригинале академия лиссабонского Спортинга будет называться Academia Cristiano Ronaldo. Позже клуб объявит дату, когда состоится официальное ее открытие.