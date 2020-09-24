Португалия

Полузащитник сборной Сербии продолжит карьеру в Аль-Ахли.

Хавбек Бенфики Любомир Фейса перебрался в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Он заключил двухлетний контракт с клубом с возможностью продления на еще один сезон.



32-летний серб начинал карьеру в Хайдуке из Кулы. Затем в его карьере были Партизан, Олимпиакос и с 2013 года Бенфика. Вторую часть прошлого сезона Любомир провел в аренде в Алавесе. В составе национальной команды он сыграл 25 матчей.

Вместе с Бенфикой Фейса выиграл пять чемпионатов Португалии, два Кубка страны и три Кубка лиги.