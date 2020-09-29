Португалия

Тренер чемпионов Европы верит в свою команду.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш признался, что считает победу на чемпионате мира вполне достижимой целью, пусть фаворитами турнира и являются другие команды.

"Португалия обязана верить, что это возможно, быть уверенной в себе. Победа на чемпионате мира – это моя цель и я верю, что она достижима. Случится ли это? Не знаю, но уверен, что при нашем подборе игроков и должном отношении к делу это весьма вероятно", — цитирует Сантуша A Bola.

"Фавориты – другие команды. У нас много футболистов высочайшего класса, но у Испании, Италии, Англии и Германии их еще больше. Но мы всегда претенденты на победу".

Ближайший чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году. Следующим летом португальцам предстоит защищать свой титул чемпионов Европы. Они сыграют в одной группе на Евро с Францией и Германией, а четвертая команда квартета пока неизвестна.