Португалия

Нынешний тренер Марселя может существенно изменить род деятельности.

Главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш не скрывает амбиций стать президентом Порту. Он выразил намерение баллотироваться на эту должность в 2024 году, когда истекают полномочия нынешнего президента "драконов" Пинту Да Кошты.

"Следующие выборы в Порту пройдут в 2024 году. Думаю, я смогу баллотироваться на этот пост. Мне хочется поэкспериментировать, у меня всегда была такая идея", — цитирует Андре Telefoot.

На последних выборах в прошлом июне Виллаш-Боаш поддерживал Пинту Да Кошту, которого переизбрали. Действующий президент даже говорил перед выборами, что не стал бы и баллотироваться, если бы Виллаш-Боаш подал свою кандидатуру.

Ранее Андре признался, что собирается тренировать еще четыре года. При этом он в Марселе только до конца сезона, после чего хочет отправиться в Бразилию или Японию.