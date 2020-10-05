Португалия

Испанский нападающий продолжит карьеру в составе чемпионов Португалии.

Форвард Фамаликана Тони Мартинес заключил пятилетний контракт с Порту, сообщил официальный сайт "драконов". Он будет выступать за Порту под 29-м номером.

23-летний нападающий является воспитанником Валенсии. Также он играл за Вест Хэм, Оксфорд Юнайтед, Вальядолид, Райо Махадаонду и Луго.

В прошлом сезоне Тони Мартинес забил 10 голов и сделал шесть результативных передач в 32 матчах чемпионата Португалии в составе Фамаликана.

В ростере Порту Мартинес заменит Тикиньо Соареша, которого Порту продал в китайский Тяньцзинь Тэда.