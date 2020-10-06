Португалия

Чемпион Европы продолжит карьеру в родном клубе.

Хавбек Интера Жоау Мариу перешел в лиссабонский Спортинг на правах годичной аренды, сообщает Corriere dello Sport. "Львы" пока только намекнули в Твиттере на этот трансфер.

Для 27-летнего чемпиона Европы это уже третья аренда из Интера, куда он перешел летом 2016 года. До этого он выступал на временной основе за Вест Хэм и Локомотив из Москвы.

C момента перехода в Интер Мариу сыграл 69 матчей за "нерадзурри" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 13 ассистов.