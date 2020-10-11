Португалия

Защитнику сборной Португалии на момент проведения турнира будет почти 40 лет.

Пепе в свои 37 лет не исключает, что он примет участие еще и в чемпионате мира 2022 года как футболист сборной Португалии.

"Кто знает…", — цитирует ответ Пепе на этот вопрос Goal.

"Я концентрируюсь на следующем матче, для меня это самое главное. Я знаю, какой у меня возраст, но знаю и что я могу дать. Я рад, что в сборной Португалии есть и молодые ребята. У нас очень качественная команда. Нужно хорошо играть за свои клубы, и когда мы понадобимся сборной – мы все будем готовы помочь".

Пепе сыграл 111 матчей за сборную Португалии с момента дебюта в 2007 году. Он принимал участие в трех чемпионатах мира и трех Евро, в том числе – триумфальном для португальцев Евро-2016.