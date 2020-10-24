Аргентинский нападающий, скорее всего, продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Лусиано Вьетто,Getty Images
24 октября 2020, 10:04
Президент Спортинга Фредерику Варандаш согласился отпустить нападающего Лусиано Вьетто в Аль-Хиляль, сообщает A Bola.
Изначально клуб из Саудовской Аравии предлагал 7 млн евро и 25% в случае перепродажи игрока, но на это "львы" ответили отказом. Теперь же им предложили 8 млн евро + 25%.
Сыграла свою роль и просьба футболиста отпустить его. В Саудовской Аравии ему предложили 4 млн евро за сезон и контракт на три года. В Спортинге аргентинец получает чуть менее 1,5 млн евро за сезон.
В Аль-Хиляле, который возглавляет Разван Луческу, Лусиано Вьетто станет одноклубником Себастьяна Джовинко, Андре Карилльо и Бафетимби Гомиса.