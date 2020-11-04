Португалия

37-летний центрбек продолжит защищать цвета "драконов".

Порту на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с опытным центральным защитником Пепе.

37-летний португалец подписал с "драконами" новый контракт, который будет рассчитан до 2023 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

"Возраст — это всего лишь число. Важен уровень моих выступлений и мои способности как на поле, так и на тренировках. Мне повезло с хорошими тренерами и профессионалами, которые заботятся о еде и отдыхе, поэтому я могу играть в таком большом клубе как Порту до 40, а может, и до 42 лет", — заявил Пепе.

Напомним, Пепе вернулся в Порту в январе 2019 года, за который он выступал до перехода в Реал в 2007 году. Всего возрастной центрбек провел в футболке "драконов" 149 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.