Португалия

Футболист высоко оценил профессионализм своего товарища.

Защитник португальского Риу Аве Фабиу Коэнтрау заявил, что Криштиану Роналду — его лучший одноклубник в карьере.

"У меня был семилетний контракт с Реалом. Не все могут представить, что такое семилетний перио в Мадриде. Там я играл с Роналду. Он, без сомнений, лучший. Я часто говорю своим товарищам по Риу Аве, что хотел бы, чтобы у них была возможность поработать с ним".

"Он уже родился талантливым парнем, но, ко всему, много работает над собой, что делает его лучшим в мире", — цитирует Коэнтрау AS.

Отметим, что в 2019 году Коэнтрау завершил карьеру, однако в конце октября принял решение возобновить ее в португальском Риу Аве.