Футболист высоко оценил профессионализм своего товарища.
Криштиану Роналду и Фабиу Коэнтрау, ФК Реал
16 ноября 2020, 11:58
Защитник португальского Риу Аве Фабиу Коэнтрау заявил, что Криштиану Роналду — его лучший одноклубник в карьере.
"У меня был семилетний контракт с Реалом. Не все могут представить, что такое семилетний перио в Мадриде. Там я играл с Роналду. Он, без сомнений, лучший. Я часто говорю своим товарищам по Риу Аве, что хотел бы, чтобы у них была возможность поработать с ним".
"Он уже родился талантливым парнем, но, ко всему, много работает над собой, что делает его лучшим в мире", — цитирует Коэнтрау AS.
Отметим, что в 2019 году Коэнтрау завершил карьеру, однако в конце октября принял решение возобновить ее в португальском Риу Аве.