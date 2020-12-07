Португалия

Футболист уходит из футбола в 34 года.

Бывший нападающий сборной Колумбии, Порту, мадридского Атлетико и других клубов Джексон Мартинес принял решение завершить игровую карьеру.

34-летний форвард сообщил, что не смог оправиться от последней травмы и решил "повесить бутсы на гвоздь".

"Хочу поделиться с вами, что я решил закончить свою карьеру профессионального футболиста — решение трудное, но в то же время самое мудрое.

После травмы лодыжки в период с 2015 по 2016 год я начал бороться за то, чтобы я мог вернуться к игре в благоприятных условиях в этом виде спорта, которым я так увлечен, и, хотя я вернулся через два года, мне было очень трудно выступать так, как я хотел", — написал Мартинес в Instagram.

Последним клубом Мартинеса был португальский Портимоненси. В текущем сезоне он не провел за клуб ни одного матча из-за травм. В прошлом сезоне сыграл 24 игры и забил один гол.