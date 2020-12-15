Украинский полузащитник может перебраться в Португалию.
Роман Яремчук, ФК Динамо Киев
15 декабря 2020, 13:37
Португальский Спортинг следит за украинским полузащитников Гента Романом Яремчуком, об этом сообщает A Bola.
По информации источника, украинец входит в шорт-лист Спортинга на зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Яремчук забил 10 голов (2 с пенальти) и сделал 3 ассиста в 19 матчах за клуб.
Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро, его контракт с Гентом рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что гол Яремчука принес Генту победу в матче со Стандардом