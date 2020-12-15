Португалия

Украинский полузащитник может перебраться в Португалию.

Португальский Спортинг следит за украинским полузащитников Гента Романом Яремчуком, об этом сообщает A Bola.

По информации источника, украинец входит в шорт-лист Спортинга на зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Яремчук забил 10 голов (2 с пенальти) и сделал 3 ассиста в 19 матчах за клуб.

Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро, его контракт с Гентом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что гол Яремчука принес Генту победу в матче со Стандардом