Украинец продолжает отличаться в Бельгии.
РОМАН ЯРЕМЧУК, ФК ГЕНТ
13 декабря 2020, 21:10
В рамках 16-го тура чемпионата Бельгии Гент дома обыграл льежский Стандард (2:1).
На 85-й минуте украинский форвард Роман Яремчук сумел забить второй гол своей команды, тем самым принес Генту важнейшую победу.
Этот мяч стал уже десятым для Яремчука в текущем сезоне в 19 матчах за клуб. Также на его счету четыре голевых паса.
Гент - Стандард 2:1
Голы: Фортуна, 27, Яремчук, 85 — Дюсен, 2
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