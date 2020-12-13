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Украинец продолжает отличаться в Бельгии.

В рамках 16-го тура чемпионата Бельгии Гент дома обыграл льежский Стандард (2:1).

На 85-й минуте украинский форвард Роман Яремчук сумел забить второй гол своей команды, тем самым принес Генту важнейшую победу.

Этот мяч стал уже десятым для Яремчука в текущем сезоне в 19 матчах за клуб. Также на его счету четыре голевых паса.

Гент - Стандард 2:1

Голы: Фортуна, 27, Яремчук, 85 — Дюсен, 2

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