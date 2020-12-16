Португалия

Похоже, украинца в стане "львов" не будет.

Руководство лиссабонского Спортинга не заинтересовано в приобретении нападающего Гента Романа Яремчука, утверждает Record.

Напомним, ранее португальские СМИ утверждали, что украинский футболист попал в шорт-лист Спортинга на зимнее трансферное окно.

По данным источника, лиссабонцы рассматривали кандидатуру Яремчука, но в итоге решили отказаться от варианта с нападающим.

Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро, его контракт с Гентом рассчитан до лета 2023 года.