Похоже, украинца в стане "львов" не будет.
Роман Яремчук, getty images
16 декабря 2020, 12:27
Руководство лиссабонского Спортинга не заинтересовано в приобретении нападающего Гента Романа Яремчука, утверждает Record.
Напомним, ранее португальские СМИ утверждали, что украинский футболист попал в шорт-лист Спортинга на зимнее трансферное окно.
По данным источника, лиссабонцы рассматривали кандидатуру Яремчука, но в итоге решили отказаться от варианта с нападающим.
Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро, его контракт с Гентом рассчитан до лета 2023 года.