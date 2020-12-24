Португалия

Футболисты португальского клуба эффектно отпраздновали триумф в турнире.

Порту без проблем обыграл Бенфику (2:0) в поединке за Суперкубок Португалии.

По окончании матча футболисты праздновали победу и, как это часто бывает, решили разделить радость с главным тренером, сорвав его пресс-конференцию – получилось эффектно.

Впрочем, в текущем сезоне чемпионата Португалии пока что Бенфика располагается выше, чем Порту – второе и третье места соответственно и 2 очка разницы.