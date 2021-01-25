Португалия

Бразилец доступен на рынке свободных агентов.

Полузащитник Халк находится в поисках нового клуба после того, как его контракт с Шанхай СИПГ подошел к своему завершению.

Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании 34-летнего бразильца заинтересованы Порту и Бешикташ, которые уже начали переговоры с представителями футболиста.

Отмечается, что одно из требований Халка — контракт на 18 месяцев.

В прошлом сезоне Халк провел в футболе Шанхай СИПГ 21 матч во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал одну результативную передачу.

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