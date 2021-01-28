Португалия

Бразилец ранее выступал за Гремио у себя на родине.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, португальский Порту успешно провел переговоры с бразильским Гремио относительно трансфера нападающего Пепе.

23-летний Эдуардо Габриэль Акиньо Косса (выступает под псевдонимом Пепе) способен играть по всей ширине фронта атаки, однако предпочитаемой им позицией является место на левом фланге.





В новом сезоне бразильской Серии А он провел 33 матча за Гремио, в которых отличился 8-ю забитыми мячами и семью результативными передачами. Специализированный портал Transfermarkt оценивает его в 9,2 млн евро.

В это же время, агенту Адриано Спадото удалось договориться с "драконами" о сумме в 16 млн евро отступных за футболиста, у которого контракт с бразильским клубом подходил к концу в конце 2024 года.

Подписанное соглашение имеет срок действия до 2025 года.

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