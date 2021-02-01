Португалия

Аргентинский форвард остался без клуба прямо под конец трансферного окна в топ-чемпионатах.

Как сообщает официальный сайт лиссабонской Бенфики, португальский клуб достиг соглашения с аргентинским нападающим Факундо Феррейрой о досрочном расторжении контракта.

29-летний форвард перешел в стан "орлов" из донецкого Шахтера в середине лета 2018 года, с тех пор приняв участие лишь в 12 поединках (1 гол) за Бенфику, а также побывав в полугодичной аренде в испанской Эспаньоле, где ему удалось забить 9 мячей и отдать один голевой пас за 36 сыгранных матчей.

В новом сезоне аргентинец не смог побороться за место в основной обойме коллектива Жозе Жезуша, проведя на поле лишь 91 минуту за три сыгранных матча.

Напомним, что ранее относительно данного футболиста проявляла интерес римская Рома.