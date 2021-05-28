Португалия

Португальский специалист останется в стане "драконов" до 2023 года.

Сержиу Консейсау продолжит свою тренерскую деятельность в качестве наставника Порту. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, португальский специалист заключил с "драконами" новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что Консейсау со следующего сезона будет возглавлять Наполи.

Впрочем, по всей видимости, 46-летний коуч продолжит возглавлять Порту, с которым в минувшем сезоне пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.