Италия

Португальский специалист сменит Дженнаро Гаттузо.

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау со следующего сезона будет возглавлять Наполи, сообщает Football-Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport. Также эту информацию подтверждает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 46-летний португальский специалист заменит на посту наставника "неаполитанцев" Дженнаро Гаттузо, который уже покинул Неаполь, как подтвердил президент клуба.

Также отмечается, что Консейсау будет представлен команде в ближайшие дни.

Консейсау провел в Порту четыре сезона и по итогам текущей кампании "драконы" финишировали вторыми в чемпионате Португалии, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступили будущему финалисту турнира — Челси, а перед этим выбили туринский Ювентус.

Под руководством Гаттузо Наполи упустил четвертое место в Серии А, сыграв вничью с Вероной, что опустило "неаполитанцев" на пятую строчку, которая дает право на выступление в Лиге Европы.