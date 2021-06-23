Защитник показал работу ногами и вне пределов футбольного поля.
Пепе, tribuna.com
23 июня 2021, 10:20
Португальский Порту, который по итогам сезона-2020/21 занял вторую строчку в своем национальном первенстве, уступив лиссабонскому Спортингу пять очков, будет выступать в новом футбольном году в обновленном домашнем комплекте.
Технический спонсор "драконов" компания New Balance представила свежий дизайн экипировки для клуба, который лишь немногими деталями отличается от того, что мы видели ранее.
Белая футболка получила орнамент в виде четырех вертикальных полос синего цвета, а по середине груди будет размещен логотип титульного спонсора клуба, который на этот раз решили сделать всего на несколько тонов светлее, чем основные элементы композиции.
Также, обновился и комплект для голкиперов, который на презентации представлял аргентинец Агустин Марчесин. Что характерно, ранее футболки подобного типажа прогнозировали увидеть в качестве третьего комплекта, а вдохновлены они дизайном образца сезона-2014/15.
В то же самое время, главной звездой презентации стал центральный защитник Пепе и его движения под широко известный трек MEDUZA, Goodboys — Piece Of Your Heart.