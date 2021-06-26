Португалия

Португальский клуб вновь сумел отыскать игрока за смешные деньги.

Согласно официальному сообщению французского Монако, 24-летний нападающий Жиль Батистао Диаш, более известны как просто — Жиль Диаш, продолжит выступления в лиссабонской Бенфике.

Португальский таким образом заплатив всего 1,5 млн евро в качестве компенсации "монегаскам", приобрел себе замену ушедшего в донецкий Шахтер за 18 млн евро бразильца Педриньо.

Соглашение с "орлами" игрок подписал длительностью на пять лет, а заприметила его Бенфика как раз по ходу выступлений в португальском Фамаликане по ходу прошлого сезона на правах аренды, где за 33 матча фланговый нападающий отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Стоит отметить, что несмотря на относительно юный возраст, воспитанник академии лиссабонского Спортинга имел опыт выступлений уже за десять клубов, среди которых Фиорентина, Гранада, Ноттингем Форрест и Олимпиакос, преимущественно отправляясь в кратковременные аренды.