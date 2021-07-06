Португалия

"Орлам" осталось договориться с Интером по поводу финансовых условий будущего трансфера.

Полузащитник Интера Жоау Мариу прошлый сезон провел в лиссабонском Спортинге на правах аренды, однако в ближайшее время переезд португальца в родной чемпионат должен состояться на постоянной основе.

Ожидалось, что 28-летний португалец подпишет с лиссабонским Спортингом полноценный контракт, однако действующий чемпион Португалии отказался платить 7,5 миллионов евро, которые два месяца назад были согласованы с Интером, и предложил всего 4 миллиона евро.

Тем не менее, как сообщает журналист Николо Скира, Жоау Мариу уже согласовал условия контракта с другим португальским клубом — Бенфикой.

По условия будущего соглашения, которое будет рассчитано до 2026 года, полузащитник будет получать 2 миллиона евро за сезон. Для завершения трансфера Бенфике осталось договориться с Интером.

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