Португалия

Француз оказался не нужен португальскому клубу.

Пресс-служба португальской Боавишты сообщила о разрыве контракта клуба с защитником Адилем Рами.

Нынешнее соглашение, которое действовало до лета 2022 года, расторгнуто по обоюдному согласию.

В минувшем сезоне чемпион мира-2018 года сыграл в чемпионате Португалии 22 матча, преимущественно выходя в стартовом составе. Клуб завершил чемпионат на 13 позиции.

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