Француз оказался не нужен португальскому клубу.
Адиль Рами, ФК Боавишта
30 июля 2021, 20:54
Пресс-служба португальской Боавишты сообщила о разрыве контракта клуба с защитником Адилем Рами.
Нынешнее соглашение, которое действовало до лета 2022 года, расторгнуто по обоюдному согласию.
В минувшем сезоне чемпион мира-2018 года сыграл в чемпионате Португалии 22 матча, преимущественно выходя в стартовом составе. Клуб завершил чемпионат на 13 позиции.
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