Португалия

Переход украинского форварда в португальский клуб находится на финальном этапе.

Нападающего Яремчука во время текущей трансферной кампании связывали с многими крупными европейскими клубами, однако его нынешний клуб, бельгийский Гент, своим вполне логичным желанием заработать как можно больше средств за счет продажи футболиста становился на пути всяческих переговоров.

Однако, данная трансферная сага, по всей видимости, уже близка ко своему завершению, а предложение лиссабонской Бенфики за 25-летнего украинского форварда оказалось полностью удовлетворяющим запросы "буйволов".

Как сообщают португальские СМИ и итальянский журналист Николо Скира, Яремчук уже прибыл в столицу Португалии, где в ближайшее время завершит все формальности перед подписанием контракта с "орлами".

Ожидается, что Гент получит за его продажу 15 млн евро компенсации.

В прошлом сезоне Роман провел 43 матча за свой клуб, забив 23 гола и отдав восемь результативных передач.