Португалия

Лиссабонцы завоевали трофей благодаря победе над Брагой.

В поединке за Суперкубок Португалии выявлять сильнейшего пришлось Спортингу и Браге.

Лиссабонский клуб выступал в качестве победителя чемпионата страны, тогда как "оружейники" — в качестве обладателя Кубка Португалии.

Сильнейшего удалось выявить по итогам основного время, а все голы забивались в первом тайме. Благодаря минимальному преимуществу в счете именно Спортинг пополнил свою комнату еще одним трофеем (2:0).

Спортинг — Брага 2:1

Голы: Франсержио, 20, Гонсалвеш, 43 — Жоване Кабрал, 29

Спортинг: Адан, Мендеш, Коатес, Феддаль (Матеус Рейс, 80), Эшгайю, Педру Гонсалвеш (Табата, 83), Пальинья, Жоване Кабрал (Нуну Сантуш, 80), Нунес, Инасиу, Паулинью (Тиагу Томаш, 69).

Брага: Матеус, Секейра, Оливейра, Раул Силва (Тормена, 46), Фабиано, Андре Орта (Марио Гонсалес, 54), Эль-Мусрати, Галено (Fernandes, 69), Франсержио (Новайш, 81), Рикарду Орта, Абель Руис (Витор Оливейра, 81).