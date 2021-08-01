Украинский форвард Роман Яремчук постепенно вливается в новый коллектив.
Роман Яремчук. Фото ФК Бенфика
01 августа 2021, 18:13
Украинский форвард Роман Яремчук, который накануне подписал контракт с лиссабонской Бенфикой, провел первую тренировку в составе "орлов".
Клубная пресс-служба Бенфики показала первый день украинского форварда в клубе, опубликовав пост в своем twitter-аккаунте.
Напомним, Яремчук подписал контракт с Бенфикой до 2026 года, перебравшись из бельгийского Генка, в составе которого в прошлом сезоне провел 43 матча, забив 23 гола и отдал восемь результативных передач.