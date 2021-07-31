Португалия

Представляем вашему вниманию видео с официальной презентации украинского форварда после трансфера из Гента.

Нападающего сборной Украины Романа Яремчука накануне официально представили в качестве игрока Бенфики, куда он перебрался из бельгийского Гента.

Лиссабонский клуб не ограничился несколькими традиционными фотографиями новичка с футболкой и главным тренером, поприветствовав украинского форварда отдельным видео.

Приятным моментом стала промелькнувшая в начале ролика надпись "Ласкаво просимо" на фоне тренировочной базы Бенфики.

В прошлом сезоне Роман Яремчук провел 43 матча за Гент, в которых забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.