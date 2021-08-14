Португалия

Украинский форвард впервые попал в стартовый состав лиссабонского клуба.

Бенфика примет на своем поле Ароку в матче второго тура чемпионата Португалии, который начнется сегодня в 20:00 по киевскому времени.

Пресс-служба лиссабонского клуба огласила стартовый состав, который выбрал главный тренер Жорже Жезуш на предстоящий поединок.

Так, против Ароки с первых минут выйдет нападающий Роман Яремчук, для которого этот матч станет не только дебютным в чемпионате Португалии, но и в стартовом составе Бенфики.

Напомним, украинский форвард перешел в лиссабонский клуб в летнее трансферное окно из бельгийского Генка.

Ранее Яремчук уже сыграл за Бенфику 27 минут в матче квалификации Лиги чемпионов против Спартака и даже успел отметиться забитым мячом, однако впоследствии его переписали на автогол Жиго.

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