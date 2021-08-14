Форвард стал главным действующем лицом игры.
Роман Яремчук, ФК Бенфика
14 августа 2021, 22:50
В рамках второго тура чемпионата Португалии Бенфика дома обыграла Ароуку (2:0).
Украинец Роман Яремчук впервые вышел в старте за клуб и сумел отблагодарить главного тренера за доверие.
На 38 минуте Роман отметился ассистом на Вальдшмидта, а на 43 и сам забил гол. Таким образом его признали MVP матча.
Бенфика с 6 набранными очками лидирует в чемпионате страны.
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