Португалия

Форвард стал главным действующем лицом игры.

В рамках второго тура чемпионата Португалии Бенфика дома обыграла Ароуку (2:0).

Украинец Роман Яремчук впервые вышел в старте за клуб и сумел отблагодарить главного тренера за доверие.

На 38 минуте Роман отметился ассистом на Вальдшмидта, а на 43 и сам забил гол. Таким образом его признали MVP матча.

Бенфика с 6 набранными очками лидирует в чемпионате страны.

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