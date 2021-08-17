Португалия

Супруга украинского форварда поделилась информацией из личной жизни пары.

Украинский нападающий Роман Яремчук ударно дебютировал в составе лиссабонской Бенфике, после перехода из бельгийского Гента в текущее трансферное окно.

На счету форварда "орлов" по итогам двух сыгранных поединков оказались гол и голевая передача в матче чемпионаты против Ароки, а его выход на замену в ответной игре против московского Спартака на Да Луш сопровождался содействием автоголу в ворота соперников.

Все это, безусловно, привлекло внимание португальской прессы, которая решила разузнать личные аспекты жизни Романа непосредственно у его супруги Кристины.

Ресурс O Jogo приводит следующие ее слова: "Он ест 13 раз в день, и ему всегда мало. Роман любит смотреть по вечерам передачи на National Geographic, а также документальные фильмы о космосе или черных дырах.

Его обычный день начинается с просмотра новостей о спорте или политике, а в свободное время мне практически невозможно вытащить его куда-нибудь из дома", — пожаловалась жена Яремчука.

Отметим, что уже 18 августа, в 22:00 по киевскому времени, Роман Яремчук может получить очередной шанс помочь своей команде на пути на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА в первом поединке против нидерландского ПСВ.