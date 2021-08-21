Португалия

Молодой бразилец отправился в португальский чемпионат.

Брага на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Манчестер Сити Яном Коуту.

Арендное соглашение с 19-летним бразильцем рассчитано до конца нынешнего сезона.

В прошедшем сезоне Коуту выступал за Жирону на правах аренды. На его счету 22 поединка в Сегунде, в которых он забил один гол и отдал четыре ассиста.

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