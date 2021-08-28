Португалия

Центральный защитник рискует остаться без клуба.

Выступления центрального защитника Давида Луиса за лондонский Арсенал этим летом подошли к логическому завершению, после чего футболист получил статус свободного игрока, и в таком состоянии продолжает находиться уже второй месяц.

Однако, непосредственно перед закрытием трансферного окна для 34-летнего бразильца открылись неплохие перспективы продолжить свою футбольную карьеру в клубе, из которого он начал процесс покорения европейских топ-чемпионатов.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, игрок отклонил уже два предложения от клубов-участников чемпионатов Турции и Саудовской Аравии, однако взял паузу для принятия решения, когда в переговоры вмешались представители лиссабонской Бенфики.

Ожидается, что Давид Луис примет предложения не чужого для него коллектива "орлов", а также будет иметь возможность сыграть в стартовом поединке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против киевского Динамо.