Австрийский латераль продолжит карьеру в чемпионате Португалии.
Валентино Лазаро, Getty Images
30 августа 2021, 17:22
Крайний защитник атакующего плана Валентино Лазаро, права на которого принадлежат Бенфике, в летнее трансферное окно отправится в очередную аренду, но уже в чемпионат Португалии.
25-летний австриец продолжит карьеру в лиссабонской Бенфике.
Стороны подписали все необходимые документы для завершения трансфера, а сам футболист прошел медицинский осмотр.
В минувшем сезоне Валентино Лазаро выступал за гладбахскую Боруссию, за которую забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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