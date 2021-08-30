Португалия

Австрийский латераль продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Крайний защитник атакующего плана Валентино Лазаро, права на которого принадлежат Бенфике, в летнее трансферное окно отправится в очередную аренду, но уже в чемпионат Португалии.

25-летний австриец продолжит карьеру в лиссабонской Бенфике.

Стороны подписали все необходимые документы для завершения трансфера, а сам футболист прошел медицинский осмотр.

В минувшем сезоне Валентино Лазаро выступал за гладбахскую Боруссию, за которую забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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