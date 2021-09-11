Украинский форвард начинал матч на скамейке запасных.
Роман Яремчук, Бенфика
11 сентября 2021, 21:58
Бенфика разгромила Санта-Клару в поединке пятого тура португальского первенства, отправив в ворота соперника пять безответных мячей.
Автором одного из этих голов стал нападающий "орлов" Роман Яремчук, появившийся на поле 63-й минуте встречи.
Несмотря на то, что украинец начинал поединок на скамейке запасных, ему удалось отметиться забитым мячом спустя пять минут после выхода на замену.
Видео гола Романа Яремчука: