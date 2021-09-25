Украинец вывел свою команду вперед.
Роман Яремчук, ФК Бенфика
25 сентября 2021, 20:55
В рамках седьмого тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде встречается с Виторией Гимарайнш.
На 30 минуте игры украинский форвард "орлов" Роман Яремчук отличился в воротах хозяев. Он вышел один на один с вратарем и спокойно того перекинул.
Через 11 минут Роман отметился дублем.
Этот забитый мяч стал уже третьим для нападающего в текущем сезоне чемпионата Португалии в пяти играх. Бенфика, в свою очередь, возглавляет таблицу чемпионата.
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