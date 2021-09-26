Португалия

Украинский форвард высказался о дубле, который он оформил в матче против Витории Гимарайнш.

В матче седьмого тура португальского чемпионата Бенфика в гостях обыграла Виторию Гимарайнш (3:1).

Нападающий лиссабонского клуба Роман Яремчук, оформивший дубль в первом тайме, поделился эмоциями от своего пребывания в Бенфике.

"Я здесь, чтобы забивать голы и помогать команде. Хочу поблагодарить партнеров и технический персонал за оказанное доверие.

Я действительно счастлив, что забил. Я каждый день много работаю для этого. Атмосфера была хорошей, спасибо нашим фанатам. Играть за Бенфику – одно удовольствие", — приводит слова Яремчука Record.

Посмотреть видео голов Романа Яремчука в поединке против Витории Гимарайнш вы можете на Football.ua.