Португалия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Португалии.

В матче седьмого тура португальского чемпионата Бенфика в гостях обыграла Виторию Гимарайнш (3:1).

В этом матче вышедший в стартовом составе "орлов" украинец Роман Яремчук оформил дубль в первом тайме, а в середине второго тайма его усилия поддержал Жоау Мариу. Единственный гол в составе хозяев забил Дуарте.

Обзор матча:

Витория Гимарайнш — Бенфика 1:3

Голы: Дуарте, 78 — Яремчук, 30, 41, Мариу, 73.