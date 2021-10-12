Португалия

Нуну Кампуш стал главным тренером Санта-Клары.

Многолетний ассистент бывшего наставника донецкого Шахтера Паулу Фонсеки Нуну Кампуш стал главным тренером Санта-Клары. Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

Таким образом, 46-летний специалист начал самостоятельную работу в новой должности. До этого он работал вместе с Фонсекой в таких клубах, как Одивелаше, Пиньялновенсе, Авеше, Пасуше, Порту, Браге, Шахтере и Роме.

После восьми туров Санта-Клара набрала шесть очков и занимает 15 место в турнирной таблице португальского чемпионата.

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