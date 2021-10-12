Нуну Кампуш стал главным тренером Санта-Клары.
Нуну Кампуш, ФК Санта-Клара
12 октября 2021, 13:41
Многолетний ассистент бывшего наставника донецкого Шахтера Паулу Фонсеки Нуну Кампуш стал главным тренером Санта-Клары. Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.
Таким образом, 46-летний специалист начал самостоятельную работу в новой должности. До этого он работал вместе с Фонсекой в таких клубах, как Одивелаше, Пиньялновенсе, Авеше, Пасуше, Порту, Браге, Шахтере и Роме.
После восьми туров Санта-Клара набрала шесть очков и занимает 15 место в турнирной таблице португальского чемпионата.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.